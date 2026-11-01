Кадіна Кокс здобула друге золото ЧС з паравелоспорту — BBC Sport

Британська паравелосипедистка Кадіна Кокс здобула друге золото чемпіонату світу з трекового паравелоспорту в Нідерландах. У кваліфікації спринту класу C4 35-річна спортсменка встановила світовий рекорд, повідомляє BBC Sport.

Рекорд у кваліфікації

У першому раунді спринту C4 Кокс показала рекордний час 11,409 секунди. Вона пройшла півфінал, а у вирішальному заїзді випередила на фініші австралійку Тару Нейланд. Ця перемога принесла Кокс її перший індивідуальний титул чемпіонки світу у спринті.

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Друге золото турніру

У п’ятницю Кокс також виграла золото на дистанції 1 км у класі C4, встановивши ще один світовий рекорд. Вона є п’ятиразовою паралімпійською чемпіонкою.

Збірна Великої Британії також перемогла у чоловічому та жіночому тандемному спринті. Джеймс Болл і Аарон Поуп здобули друге золото на турнірі після перемоги в кілометровій гонці на час. Софі Анвін і Дженні Голл вибороли свій шостий титул чемпіонок світу. Після цих стартів британська команда має шість золотих, вісім срібних і п’ять бронзових медалей.

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