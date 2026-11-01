Brytyjska parakolarka Kadeena Cox zdobyła drugie złoto mistrzostw świata w parakolarstwie torowym w Niderlandach. W kwalifikacjach sprintu klasy C4 35-letnia zawodniczka ustanowiła rekord świata, informuje BBC Sport.

Rekord w kwalifikacjach

W pierwszej rundzie sprintu C4 Cox uzyskała rekordowy czas 11,409 sekundy. Awansowała przez półfinał, a w decydującym wyścigu wyprzedziła na mecie Australijkę Tarę Neyland. To zwycięstwo przyniosło Cox jej pierwszy indywidualny tytuł mistrzyni świata w sprincie.

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Drugie złoto turnieju

W piątek Cox zdobyła również złoto na dystansie 1 km w klasie C4, ustanawiając kolejny rekord świata. Jest pięciokrotną mistrzynią paraolimpijską.

Reprezentacja Wielkiej Brytanii wygrała także męski i kobiecy sprint tandemowy. James Ball i Aaron Pope zdobyli drugie złoto na turnieju po zwycięstwie w wyścigu na 1 km na czas. Sophie Unwin i Jenny Holl wywalczyły swój szósty tytuł mistrzyń świata. Po tych startach brytyjska drużyna ma sześć złotych, osiem srebrnych i pięć brązowych medali.

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