Сибига призвал отменить решение о возвращении российских хоккеистов

В воскресенье, 1 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое открывает путь к возвращению российских сборных на чемпионаты мира по хоккею. Он назвал такое решение неприемлемым и призвал международное спортивное сообщество не допускать Россию к соревнованиям, пока она продолжает войну против Украины.

Допуск российских хоккейных сборных к международным турнирам фактически помогает Москве вернуть себе спортивную легитимность, несмотря на то, что российская агрессия против Украины продолжается. «Разрешая российскому хоккею вернуться, CAS оскверняет лёд украинской кровью. Решение CAS легитимизировать участие России в чемпионатах мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду неприемлемо», — написал министр.

Сибига подчеркнул, что на данный момент нет никаких оснований для возвращения российских сборных на международные соревнования. Россия не прекратила войну, продолжает убивать украинцев и наносить удары по украинским городам. По мнению главы МИД, в таких условиях участие российских спортсменов в мировых чемпионатах будет создавать впечатление, будто ничего не произошло и страна-агрессор может беспрепятственно возвращаться к международной спортивной жизни.

Министр также обратился к международному спортивному сообществу и партнерам Украины с призывом выступить против такого решения. Он подчеркнул, что обычное возвращение к спортивным соревнованиям с участием России недопустимо, пока продолжается война. «Призываю международное спортивное сообщество и всех наших партнеров занять твердую позицию против возвращения России к международным соревнованиям. Никакого «дело как обычно» быть не может, пока Россия ведет войну против Украины», — подчеркнул Сибига.

Отдельно глава украинского внешнеполитического ведомства призвал отменить решение CAS. Кроме того, он обратился к правительствам стран, поддерживающих санкции против России, с предложением запретить российским хоккеистам въезд на их территорию. «Война, которую ведет Россия, должна иметь последствия — в том числе и в сфере международного спорта», — подытожил министр.

Таким образом, Украина выступает против возвращения российских сборных на чемпионаты мира по хоккею, пока продолжается полномасштабная война. Сибига призывает международных партнеров не допустить, чтобы спортивные соревнования стали для России способом восстановить репутацию и вернуться к привычной международной жизни. Свою позицию Сибига обнародовал в соцсети X.

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