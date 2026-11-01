В Польше познаньский «Лех» победил краковскую «Вислу» со счётом 3:1. После матча главный тренер познаньской команды Нильс Фредериксен, обращаясь к футболистам в раздевалке, вспомнил о споре, возникшем после его предыдущей эмоциональной речи.

Ироничный ответ тренера

Как сообщает Interia Sport, неделей ранее слова Фредериксена после победы над «Легией» вызвали резонанс в польском футбольном сообществе. Тренер, используя нецензурную лексику, заявил, что у соперников была целая неделя на подготовку, тогда как у его команды такого времени не было, но она снова победила.

Марек Папшун, комментируя слова Фредериксена, назвал их проявлением неуважения. Он также предположил, что польский тренер в Дании мог бы столкнуться с неприятностями за подобное высказывание.

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Реакция Бонека

После игры с «Вислой» Фредериксен сказал игрокам, что на этот раз должен следить за своими словами, но вновь использовал нецензурное выражение, заявив, что команда победила соперников. Его реплика вызвала одобрительную реакцию футболистов.

Бывший президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек отреагировал на видео в социальной сети X словом «Grande». Позже он опубликовал ещё один пост, в котором написал, что всегда любил умных людей с чувством юмора, не уточнив, кого именно имел в виду.

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