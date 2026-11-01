W Polsce Lech Poznań pokonał krakowską Wisłę 3:1. Po meczu główny trener poznańskiej drużyny Niels Frederiksen, zwracając się do piłkarzy w szatni, wspomniał o sporze, który wybuchł po jego wcześniejszym emocjonalnym przemówieniu.

Ironiczna odpowiedź trenera

Jak informuje Interia Sport, tydzień wcześniej słowa Frederiksena po zwycięstwie nad Legią wywołały rezonans w polskim środowisku piłkarskim. Trener, używając wulgaryzmów, stwierdził, że rywale mieli cały tydzień na przygotowania, podczas gdy jego zespół nie miał tyle czasu, ale ponownie wygrał.

Marek Papszun, komentując słowa Frederiksena, nazwał je przejawem braku szacunku. Zasugerował również, że polski trener w Danii mógłby mieć nieprzyjemności za podobne sformułowanie.

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Reakcja Bońka

Po meczu z Wisłą Frederiksen powiedział zawodnikom, że tym razem musi uważać na słowa, ale ponownie użył wulgarnego określenia, stwierdzając, że drużyna pokonała rywali. Jego wypowiedź wywołała aprobatę piłkarzy.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zareagował na wideo w serwisie społecznościowym X słowem „Grande”. Później opublikował kolejny wpis, w którym napisał, że zawsze lubił inteligentnych ludzi z poczuciem humoru, nie precyzując, kogo dokładnie miał na myśli.

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