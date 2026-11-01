MotoGP не будет менять планы по проведению Гран-при Катара на международном автодроме Лусаил 6–8 ноября. В то же время Yamaha отказалась от участия в этапе, сославшись на общекорпоративные ограничения на поездки в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Организаторы не меняют планов

В воскресенье руководство MotoGP встретилось с представителями команд, чтобы рассмотреть актуальную информацию и гарантии, предоставленные властями Катара, автодромом Лусаил, посольствами и независимыми экспертами. В организации заявили, что по итогам оценки не получили данных, которые требовали бы изменить текущий план проведения соревнований.

Встреча состоялась на фоне обеспокоенности части гонщиков поездкой в регион из-за войны против Ирана. Они просили дополнительных гарантий безопасности, в частности информации о планах эвакуации и страховании ответственности. В переговорах также участвовала Международная ассоциация команд шоссейно-кольцевых гонок, которая представляет все команды MotoGP и координирует логистику паддока.

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Последствия для Yamaha

В MotoGP заявили, что разочарованы решением Yamaha не участвовать в Гран-при Катара. Компания ожидала указаний после рекомендации правительства Японии воздерживаться от несущественных поездок в Катар.

Команды отвечают за прибытие своих гонщиков на этап, однако возможные спортивные санкции за неявку определит Международная мотоциклетная федерация в соответствии с регламентом чемпионата. Aprilia и Ducati, два ведущих производителя сезона, подтвердили участие в поездке в Катар.

Лидер чемпионата Марк Маркес из Ducati и Хорхе Мартин из Aprilia остаются главными претендентами на титул: за три этапа до завершения сезона их разделяют 44 очка. Алекс Маркес, выступающий за Gresini Racing, не поедет в Катар из-за операции на плече в Мадриде и планирует вернуться на следующем этапе в Португалии.

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