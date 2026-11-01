MotoGP nie zmieni planów organizacji Grand Prix Kataru na Międzynarodowym Torze Lusail w dniach 6–8 listopada. Jednocześnie Yamaha wycofała się z udziału w rundzie, powołując się na ogólnokorporacyjne ograniczenia dotyczące podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Organizatorzy nie zmieniają planów

W niedzielę kierownictwo MotoGP spotkało się z przedstawicielami zespołów, aby przeanalizować aktualne informacje i gwarancje przedstawione przez władze Kataru, tor Lusail, ambasady oraz niezależnych ekspertów. Organizacja oświadczyła, że w wyniku oceny nie otrzymała informacji, które wymagałyby zmiany obecnego planu przeprowadzenia zawodów.

Spotkanie odbyło się w związku z obawami części zawodników dotyczącymi podróży do regionu z powodu wojny przeciwko Iranowi. Prosili oni o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, w tym informacje o planach ewakuacji i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W rozmowach uczestniczyło także Międzynarodowe Stowarzyszenie Zespołów Wyścigów Drogowych, które reprezentuje wszystkie zespoły MotoGP i koordynuje logistykę padoku.

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Konsekwencje dla Yamahy

MotoGP oświadczyło, że jest rozczarowane decyzją Yamahy o nieuczestniczeniu w Grand Prix Kataru. Firma oczekiwała na wytyczne po rekomendacji rządu Japonii, aby powstrzymać się od podróży do Kataru, które nie są niezbędne.

Zespoły odpowiadają za przybycie swoich zawodników na rundę, jednak ewentualne sankcje sportowe za niestawienie się określi Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zgodnie z regulaminem mistrzostw. Aprilia i Ducati, dwaj czołowi producenci sezonu, potwierdzili udział w wyjeździe do Kataru.

Lider klasyfikacji Marc Marquez z Ducati oraz Jorge Martin z Aprilii pozostają głównymi pretendentami do tytułu: na trzy rundy przed końcem sezonu dzielą ich 44 punkty. Alex Marquez, startujący dla Gresini Racing, nie pojedzie do Kataru z powodu operacji barku w Madrycie i planuje wrócić na następną rundę w Portugalii.

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