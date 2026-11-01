MotoGP不会改变于11月6日至8日在卢赛尔国际赛车场举行卡塔尔大奖赛的计划。与此同时，雅马哈以全公司范围内限制前往中东国家出行为由，退出了该分站赛。据Channel NewsAsia报道，消息援引路透社。

组织方不改变计划

周日，MotoGP管理层与车队代表会面，审议卡塔尔当局、卢赛尔赛道、各国大使馆及独立专家提供的最新信息和保障。该组织表示，评估后未获得任何需要改变现行赛事举办计划的信息。

此次会议是在部分车手因针对伊朗的战争而担忧前往该地区的背景下举行的。他们要求获得额外的安全保障，包括有关疏散计划和责任保险的信息。代表所有MotoGP车队并协调围场物流的国际公路赛车车队协会也参与了谈判。

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对雅马哈的影响

MotoGP表示，对雅马哈决定不参加卡塔尔大奖赛感到失望。日本政府建议避免前往卡塔尔进行非必要旅行后，该公司一直在等待指示。

车队负责确保其车手抵达分站赛，但因缺席可能受到的体育处罚将由国际摩托车联合会根据锦标赛规则决定。作为本赛季两家领先制造商的阿普利亚和杜卡迪确认将前往卡塔尔参赛。

杜卡迪车手、积分榜领跑者马克·马尔克斯，以及阿普利亚车手豪尔赫·马丁，仍是冠军头衔的主要竞争者：赛季还剩三站时，两人相差44分。效力于格雷西尼车队的亚历克斯·马尔克斯因在马德里接受肩部手术将不会前往卡塔尔，并计划在下一站葡萄牙站回归。

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