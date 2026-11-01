Сборная Англии выбыла из мужского Кубка мира по регбилиг после того, как Тонга победила Самоа со счётом 20:18 в Сиднее, Австралия. Английская команда завершила выступление на турнире из-за худшей разницы очков.

Матч Тонги и Самоа

Поединок Тонга — Самоа состоялся на стадионе CommBank Stadium в Сиднее. Тонга победила с разницей в два очка, однако такого результата не хватило, чтобы Англия продолжила выступление на Кубке мира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Необходимая разница очков

Команде под руководством Брайана Макдермотта для выхода дальше требовалось, чтобы Тонга обыграла Самоа с разницей не менее чем в 47 очков. Итоговый отрыв в два очка не позволил выполнить это условие.

Как сообщает The Guardian, это первый случай в истории, когда ни Англия, ни Великобритания не выйдут в четвёрку сильнейших команд турнира.

Читай нас в