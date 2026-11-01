Женская сборная Австралии по регбилигу разгромила Уэльс со счётом 124:6 в матче Кубка мира в Сиднее. Австралийки занесли 21 попытку и установили рекорд международных матчей по количеству набранных очков, сообщает BBC Sport.

Рекордный счёт

После первого тайма Австралия вела 60:0 — это крупнейший счёт к перерыву в истории матчей Кубка мира среди мужчин и женщин. Итоговые 124 очка превзошли предыдущий международный рекорд Дании, которая в 2012 году обыграла Швецию со счётом 122:8.

Разница в 118 очков также стала крупнейшей в истории женских международных матчей по регбилигу. Абсолютный рекорд самой крупной победы в международном регбилиге остаётся за мужской сборной Франции, которая в 2003 году обыграла Сербию со счётом 120:0.

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21 попытка Австралии

Джейми Чепмен занесла шесть попыток, в том числе последнюю — в заключительную минуту встречи. Джессика Серджис оформила четыре попытки, Эбби Чёрч, Кейли Джозеф и Тамика Аптон — по две. Джесси Саутвелл выполнила 20 реализаций.

В первой половине игры австралийки владели мячом 84% времени и завершили 21 из 22 атакующих серий. Уэльс набрал первые очки в матче при счёте 0:100: Пейдж Трэвис стала первой соперницей Австралии, отличившейся на этом турнире, а Тейла Престон выполнила реализацию.

Для сборной Уэльса это дебютный Кубок мира и лишь 16-й матч в её истории. Команда впервые провела тестовый матч в 2021 году, а на нынешнем турнире до игры с Австралией уступила Англии 6:70 и Самоа 0:76. Австралия выиграла три предыдущих Кубка мира и претендует на четвёртый титул подряд.

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