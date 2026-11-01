Konfederacja Afrykańskiej Piłki Nożnej (CAF) mianowała Nigeryjczyka Samsona Adamę nowym sekretarzem generalnym organizacji, informuje Channel NewsAsia. Od marca pełnił obowiązki na tym stanowisku po rezygnacji Vérona Mosengo-Omby.

Wybór kandydatów

Prezydent CAF Patrice Motsepe oświadczył, że nominację poprzedził kompleksowy proces selekcji. Informację o wakacie szeroko rozpowszechniono, a z kilkoma kandydatami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne.

Véron Mosengo-Omba opuścił stanowisko sekretarza generalnego CAF, a następnie został prezesem federacji piłkarskiej Demokratycznej Republiki Konga.

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Doświadczenie w CAF

Adamu pracuje w Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej od ośmiu lat. W tym okresie był dyrektorem ds. rozgrywek, a także dyrektorem ds. turniejów i wydarzeń.

Wśród wcześniejszych sekretarzy generalnych CAF byli przedstawiciele trzech pokoleń egipskiej rodziny Fahmy. Murad Fahmy zajmował to stanowisko w latach 1961–1982, jego syn Mostafa Fahmy w latach 1982–2010, a wnuk Amr Fahmy w latach 2017–2019.

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