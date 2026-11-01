Główny trener Manchesteru United Michael Carrick, jak informuje The Guardian, ma pozostać na stanowisku na mecz Ligi Mistrzów z Romą. Spotkanie odbędzie się we wtorek na stadionie Old Trafford.

Seria bez zwycięstw

W przeddzień United przegrali z Chelsea 0:2. Po tej porażce zespół nie odniósł ani jednego zwycięstwa w dziewięciu meczach i zaliczył najgorszy początek sezonu od 1988 roku.

Manchester United zajmuje 17. miejsce w Premier League z siedmioma punktami. Klub od strefy spadkowej dzieli jedynie różnica bramek.

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Ocena sytuacji podczas przerwy

Według publikacji, w ubiegły poniedziałek dyrektor ds. piłki nożnej Jason Wilcox i dyrektor wykonawczy Omar Berrada omawiali przyszłość 45-letniego Carricka w bazie treningowej klubu. Działacze zdecydowali się dać trenerowi możliwość poprawy wyników zespołu.

Praca Carricka ma zostać ponownie oceniona podczas przerwy reprezentacyjnej po następnej kolejce Premier League. W jej ramach Manchester United podejmie Aston Villę w następną niedzielę.

The Guardian zauważa również, że w przypadku zwolnienia Carricka priorytetowym kandydatem Wilcoxa jest Eddie Howe. Dyrektor ds. rekrutacji Christopher Vivell, według publikacji, wysoko ocenia Juliana Nagelsmanna.

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