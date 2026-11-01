墨西哥拳手萨乌尔·阿尔瓦雷斯在沙特阿拉伯利雅得的Kingdom Arena举行的一场WBC超中量级冠军头衔争夺战中，以一致判定击败法国选手克里斯蒂安·姆比利。据Channel NewsAsia报道，阿尔瓦雷斯夺回了WBC世界冠军头衔。

裁判评分

裁判以115:112、116:111和117:110的比分判定阿尔瓦雷斯获胜。这位36岁的墨西哥人进行了超过一年以来的首场比赛。在这场比赛中，他采取反击战术，并准确击打对手躯干。

姆比利试图向对手施加高节奏，并持续施压。与此同时，阿尔瓦雷斯打出了更为准确的拳击。在第七回合，这位墨西哥人击中一记上勾拳，令对手踉跄。

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失利后的回归

这场比赛是阿尔瓦雷斯在2025年9月负于美国选手特伦斯·克劳福德后的回归。当时，克劳福德以一致判定击败他，阿尔瓦雷斯也失去了无可争议的超中量级冠军身份。

31岁的姆比利在克劳福德离开该级别后成为正式WBC冠军。他此前持有WBC临时冠军头衔。在与阿尔瓦雷斯交手前，这位出生于喀麦隆的拳手取得29场胜利和1场平局。负于阿尔瓦雷斯是他职业生涯的首场失利。

获胜后，阿尔瓦雷斯的战绩为64胜、3负和2平。

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