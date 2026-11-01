Meksykański bokser Saul Alvarez pokonał Francuza Christiana Mbilliego jednogłośną decyzją sędziów w walce o tytuł WBC w wadze superśredniej, która odbyła się w Kingdom Arena w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Channel NewsAsia, Alvarez odzyskał tytuł mistrza świata WBC.

Punktacja sędziów

Sędziowie przyznali zwycięstwo Alvarezowi punktami 115:112, 116:111 i 117:110. 36-letni Meksykanin stoczył pierwszą walkę od ponad roku. W pojedynku walczył z kontrataku i zadawał celne ciosy na korpus.

Mbilli próbował narzucić rywalowi wysokie tempo i wywierał stałą presję. Jednocześnie Alvarez zadawał celniejsze ciosy. W siódmej rundzie Meksykanin trafił uppercutem, po którym jego przeciwnik zachwiał się.

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Powrót po porażce

Dla Alvareza walka ta była powrotem po porażce z Amerykaninem Terence’em Crawfordem we wrześniu 2025 roku. Wówczas Crawford pokonał go jednogłośną decyzją sędziów, a Alvarez stracił status niekwestionowanego mistrza wagi superśredniej.

31-letni Mbilli został pełnoprawnym mistrzem WBC po tym, jak Crawford opuścił tę kategorię wagową. Wcześniej posiadał tymczasowy tytuł WBC. Przed walką z Alvarezem urodzony w Kamerunie zawodnik miał 29 zwycięstw i jeden remis. Porażka z Alvarezem była pierwszą w jego zawodowej karierze.

Po zwycięstwie bilans Alvareza wynosi 64 zwycięstwa, trzy porażki i dwa remisy.

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