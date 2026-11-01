В городке Элмор в австралийском штате Виктория состоялся первый этап сезона 2026–27 чемпионата V8 Superboats. Соревнования по гонкам на реактивных лодках прошли с аншлагом и стали возвращением этого вида спорта в штат примерно через 15 лет после закрытия трассы в Мелтоне, к западу от Мельбурна.

Элмор с населением около 850 человек впервые принимал этап V8 Superboats. По данным ABC News Australia, новую трассу обустроили на территории Elmore Events Centre — некоммерческой площадки, ранее известной прежде всего аграрными днями поля, конными мероприятиями, мероприятиями скаутов и трактор-пулом.

Новая техническая трасса

Строительство трассы длиной один километр, шириной три метра и глубиной 750 миллиметров начали менее года назад. Ее спроектировали так, чтобы проверять технические навыки пилотов, а не только максимальную скорость. Во время гонок лодки ошибались на поворотах и выезжали на острова, что добавляло заездам зрелищности.

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Исполнительный менеджер Elmore Events Centre Дерек Шоттон назвал развитие этого направления рискованным шагом для площадки, но отметил, что положительная реакция спортсменов и зрителей подтвердила его целесообразность. По его словам, гонки на реактивных лодках должны способствовать долгосрочной стабильности центра.

Победа Disturbed Racing Team

В классе LS победила команда Disturbed Racing Team с Центрального побережья Нового Южного Уэльса, за которую выступали пилот Джейд Атчисон и штурман Эрин Кирни. Атчисон сравнила конфигурацию новой трассы с картинговой и отметила, что на ней важнее техника прохождения поворотов, чем скорость на длинных трассах.

Элмор будет принимать два этапа за сезон в течение следующих пяти лет. Организаторы уже рассматривают изменения перед следующими гонками, в частности обустройство третьей зрительской насыпи. Следующий старт в Элморе запланирован на 13 марта; в этот же день также должны состояться трактор-пул и гонки газонокосилок.

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