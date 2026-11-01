2026–27赛季V8 Superboats锦标赛首站在澳大利亚维多利亚州埃尔莫尔小镇举行。喷射快艇竞赛座无虚席，标志着在墨尔本以西的梅尔顿赛道关闭约15年后，这项运动重返该州。

人口约850人的埃尔莫尔首次举办V8 Superboats分站赛。据澳大利亚广播公司新闻报道，新赛道设在Elmore Events Centre内。该非营利场地此前主要以农业田间日、马术活动、童军活动和拖拉机拉力赛闻名。

全新的技术型赛道

这条赛道长一公里、宽三米、深750毫米，建设于不足一年前启动。其设计旨在考验车手的技术能力，而非仅仅考验最高速度。比赛期间，快艇在弯道出现失误并驶上岛屿，为比赛增添了观赏性。

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Elmore Events Centre执行经理德里克·肖顿称，发展这一项目对场地而言是有风险的一步，但他表示，运动员和观众的积极反应证明了其合理性。他说，喷射快艇比赛应有助于该中心的长期稳定。

Disturbed Racing Team夺冠

来自新南威尔士州中央海岸的Disturbed Racing Team赢得LS组别冠军，车手杰德·阿奇森和领航员艾琳·科尔尼代表该队参赛。阿奇森将新赛道的布局比作卡丁车赛道，并指出在这里，过弯技术比在长赛道上的速度更为重要。

在未来五年中，埃尔莫尔每个赛季将举办两站比赛。组织方已在考虑下场比赛前作出调整，包括设置第三处观众土坡。埃尔莫尔的下一场比赛定于3月13日举行；当天还计划举行拖拉机拉力赛和割草机比赛。

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