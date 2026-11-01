W miasteczku Elmore w australijskim stanie Wiktoria odbyła się pierwsza runda sezonu 2026–27 mistrzostw V8 Superboats. Zawody w wyścigach łodzi odrzutowych odbyły się przy komplecie publiczności i oznaczały powrót tej dyscypliny do stanu około 15 lat po zamknięciu toru w Melton, na zachód od Melbourne.

Elmore, liczące około 850 mieszkańców, po raz pierwszy gościło rundę V8 Superboats. Według ABC News Australia, nowy tor urządzono na terenie Elmore Events Centre — obiektu non-profit, znanego wcześniej przede wszystkim z rolniczych dni pola, wydarzeń jeździeckich, aktywności skautów i tractor pullingu.

Nowy techniczny tor

Budowę toru o długości jednego kilometra, szerokości trzech metrów i głębokości 750 milimetrów rozpoczęto mniej niż rok temu. Zaprojektowano go tak, aby sprawdzał umiejętności techniczne zawodników, a nie tylko maksymalną prędkość. Podczas wyścigów łodzie popełniały błędy na zakrętach i wjeżdżały na wyspy, co zwiększało widowiskowość przejazdów.

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Dyrektor wykonawczy Elmore Events Centre Derek Shotton nazwał rozwój tego kierunku ryzykownym krokiem dla obiektu, lecz zaznaczył, że pozytywna reakcja sportowców i widzów potwierdziła jego zasadność. Jak powiedział, wyścigi łodzi odrzutowych mają przyczynić się do długoterminowej stabilności centrum.

Zwycięstwo Disturbed Racing Team

W klasie LS zwyciężył Disturbed Racing Team z Central Coast w Nowej Południowej Walii, w którego barwach startowały pilotka Jade Atchison i nawigatorka Erin Kearney. Atchison porównała konfigurację nowego toru do toru kartingowego i podkreśliła, że technika pokonywania zakrętów jest na nim ważniejsza niż prędkość na długich torach.

Elmore będzie gościć dwie rundy w sezonie przez kolejne pięć lat. Organizatorzy już rozważają zmiany przed następnymi wyścigami, w tym budowę trzeciego nasypu dla widzów. Kolejny start w Elmore zaplanowano na 13 marca; tego samego dnia mają się również odbyć tractor pulling i wyścigi kosiarek.

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