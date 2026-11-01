Тайваньская тяжелоатлетка Чэнь Гуаньлин завоевала две серебряные и одну бронзовую медали в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Нинбо, Китай. Об этом сообщает Taipei Times.

Результат в двоеборье

В рывке 21-летняя спортсменка не выполнила первую попытку на 90 кг, однако подняла этот вес со второй попытки. Попытка на 93 кг в третьем подходе оказалась неудачной. Результат 90 кг принес ей бронзовую награду в этой дисциплине.

В толчке Чэнь Гуаньлин успешно подняла 117 кг, 119 кг и 125 кг. За результат в толчке она получила серебряную медаль, а еще одно серебро завоевала за сумму двоеборья — 215 кг.

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Предыдущие выступления и олимпийская квалификация

Ранее в этом году тяжелоатлетка стала бронзовой призеркой Азиатских игр в Нагое, Япония. Тогда она показала 95 кг в рывке и 122 кг в толчке, набрав 217 кг в сумме. На чемпионате мира 2024 года спортсменка завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

Тайвань направил на нынешний чемпионат мира восьмерых мужчин и восьмерых женщин. Турнир продлится до 8 ноября и дает рейтинговые очки для квалификации на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. В то же время женская категория до 57 кг не входит в шесть олимпийских весовых категорий на этих Играх.

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