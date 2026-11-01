Tajwańska sztangistka Chen Guan-ling zdobyła dwa srebrne i jeden brązowy medal w kategorii do 57 kg podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w Ningbo w Chinach. Informuje o tym Taipei Times.

Wynik w dwuboju

W rwaniu 21-letnia zawodniczka nie zaliczyła pierwszej próby na 90 kg, ale podniosła ten ciężar w drugiej próbie. Próba na 93 kg w trzecim podejściu była nieudana. Wynik 90 kg przyniósł jej brązowy medal w tej konkurencji.

W podrzucie Chen Guan-ling skutecznie podniosła 117 kg, 119 kg i 125 kg. Za wynik w podrzucie otrzymała srebrny medal, a kolejne srebro zdobyła za sumę dwuboju — 215 kg.

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Poprzednie występy i kwalifikacje olimpijskie

Wcześniej w tym roku sztangistka zdobyła brązowy medal na Igrzyskach Azjatyckich w Nagoi w Japonii. Uzyskała wtedy 95 kg w rwaniu i 122 kg w podrzucie, osiągając łączny wynik 217 kg. Na mistrzostwach świata w 2024 roku zawodniczka zdobyła jeden srebrny i dwa brązowe medale.

Tajwan wysłał na obecne mistrzostwa świata ośmiu mężczyzn i osiem kobiet. Turniej potrwa do 8 listopada i daje punkty rankingowe do kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Kobieca kategoria do 57 kg nie należy jednak do sześciu olimpijskich kategorii wagowych podczas tych igrzysk.

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