Английский жокей Райан Мур на лошади Benvenuto Cellini рекордный шестой раз победил в Breeders' Cup Turf на ипподроме Кинленд в штате Кентукки, США. В заезде с призовым фондом £3,7 млн ($5 млн) он на три четверти корпуса опередил Джеймса Дойла на Map Of Stars, занявшего второе место, сообщает BBC Sport.

Восьмая победа О'Брайена

Третьим финишировал Diamond Necklace — еще одна лошадь ирландского тренера Эйдана О'Брайена. Для О'Брайена это стала рекордная восьмая победа в Breeders' Cup Turf. Перед стартом Benvenuto Cellini был фаворитом с коэффициентом 3-1.

О'Брайен отметил класс Benvenuto Cellini и действия Мура на дистанции. По его словам, жокей сохранял спокойствие, в начале позволил соперникам выйти вперед, а затем точно выполнил решающий рывок. Мур выбрал Benvenuto Cellini вместо своего партнера по конюшне Diamond Necklace, который ранее занял третье место в Prix de l'Arc de Triomphe.

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Победа Sovereignty в Classic

В Breeders' Cup Classic победил четырехлетний Sovereignty под седлом венесуэльского жокея Хуниора Альварадо. Лошадь тренирует американец Билл Мотт. В прошлом году Sovereignty не выступил из-за лихорадки, однако на этот раз он опередил, в частности, японского Forever Young, который претендовал на вторую победу подряд, но финишировал пятым.

Альварадо назвал победу с Sovereignty зрелищной и поблагодарил команду Godolphin за возможность продолжить тренировки лошади. Мать Benvenuto Cellini — Newspaperofrecord — также выигрывала Breeders' Cup в 2018 году.

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