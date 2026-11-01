Angielski dżokej Ryan Moore na koniu Benvenuto Cellini rekordowy szósty raz wygrał Breeders' Cup Turf na torze wyścigowym Keeneland w stanie Kentucky w USA. W wyścigu z pulą nagród wynoszącą 3,7 mln funtów (5 mln dolarów) wyprzedził o trzy czwarte długości Jamesa Doyle'a na Map Of Stars, który zajął drugie miejsce, informuje BBC Sport.

Ósme zwycięstwo O'Briena

Trzeci finiszował Diamond Necklace — kolejny koń irlandzkiego trenera Aidana O'Briena. Dla O'Briena było to rekordowe ósme zwycięstwo w Breeders' Cup Turf. Przed startem Benvenuto Cellini był faworytem z kursem 3-1.

O'Brien podkreślił klasę Benvenuto Cellini oraz jazdę Moore'a na dystansie. Według niego dżokej zachował spokój, na początku pozwolił rywalom wyjść na prowadzenie, a następnie precyzyjnie wykonał decydujący zryw. Moore wybrał Benvenuto Celliniego zamiast swojego stajennego partnera Diamond Necklace, który wcześniej zajął trzecie miejsce w Prix de l'Arc de Triomphe.

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Zwycięstwo Sovereignty w Classic

Czteroletni Sovereignty wygrał Breeders' Cup Classic pod siodłem wenezuelskiego dżokeja Juniora Alvarado. Konia trenuje Amerykanin Bill Mott. W ubiegłym roku Sovereignty nie wystąpił z powodu gorączki, ale tym razem wyprzedził między innymi japońskiego Forever Younga, który walczył o drugie z rzędu zwycięstwo, lecz finiszował piąty.

Alvarado nazwał zwycięstwo z Sovereignty widowiskowym i podziękował zespołowi Godolphin za możliwość dalszego trenowania konia. Matka Benvenuto Celliniego — Newspaperofrecord — również wygrała Breeders' Cup w 2018 roku.

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