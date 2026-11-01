英国骑师瑞安·摩尔骑乘 Benvenuto Cellini，在美国肯塔基州基恩兰赛马场创纪录第六次赢得育马者杯草地大赛。在奖金为370万英镑（500万美元）的比赛中，他以四分之三马身领先骑乘 Map Of Stars、获得第二名的詹姆斯·多伊尔，BBC Sport报道。

奥布莱恩的第八场胜利

第三名是 Diamond Necklace，这是爱尔兰练马师艾丹·奥布莱恩训练的另一匹马。这是奥布莱恩在育马者杯草地大赛中的创纪录第八场胜利。赛前，Benvenuto Cellini 以3比1的赔率成为热门。

奥布莱恩称赞了 Benvenuto Cellini 的实力以及摩尔在比赛中的骑乘表现。据他所说，这名骑师保持冷静，在开始阶段让对手领先，随后精准完成了决定性的冲刺。摩尔选择了 Benvenuto Cellini，而没有选择同厩马 Diamond Necklace；后者此前在凯旋门大奖赛中获得第三名。

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Sovereignty赢得Classic

四岁的 Sovereignty 在委内瑞拉骑师朱尼奥尔·阿尔瓦拉多的策骑下赢得育马者杯经典大赛。这匹马由美国人比尔·莫特训练。去年，Sovereignty 因发烧未能参赛，但这次他领先于包括日本马 Forever Young 在内的对手；Forever Young 原本力争连续第二次夺冠，但最终获得第五名。

阿尔瓦拉多称与 Sovereignty 一同取得的胜利非常精彩，并感谢 Godolphin 团队让他有机会继续训练这匹马。Benvenuto Cellini 的母马 Newspaperofrecord 也曾于2018年赢得育马者杯。

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