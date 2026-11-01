在澳大利亚，黄金海岸太阳队在AFLW常规赛最后一场比赛中以9.8（62）比7.11（53）战胜GWS巨人队，但未能跻身前四。亨森公园的比赛结束后，太阳队落后排名第四的卡尔顿队0.2个百分点。

胜利仍不足够

黄金海岸队需要一场大胜来提高其百分比指标并超越卡尔顿队。前一天，卡尔顿队击败了布里斯班队。尽管取得赛季第九场胜利，太阳队仍未能获得决赛系列赛中的双重机会。

在比赛上半场，太阳队在中场和争球点附近的表现优于对手。查莉·罗博特姆和露西·辛格尔各完成五次成功争球。不过，巨人队在第三节发力：她们以68比46领先对手的球权次数，10次进入50米区域的进攻中有8次得分，没有让太阳队得分，并在最后一节前以11分领先。

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罗博特姆让球队重新领先

在最后一节，罗博特姆帮助太阳队追平比分，她在比赛末段的进球让球队取得领先。她全场完成33次球权、打进两球并有12次成功争球。赛后，罗博特姆表示，球队对胜利获得的四分感到满意，但原本希望以第四名结束比赛。

据澳大利亚广播公司新闻报道，这场比赛是阿莉西亚·伊娃和伊莎贝尔·亨廷顿在巨人队职业生涯的最后一战。伊娃10年前曾作为科林伍德队成员成为最早一批AFLW球员之一，并担任巨人队队长五年。作为选秀状元和全澳大利亚最佳阵容球员，亨廷顿的职业生涯因三次前十字韧带受伤而变得艰难。

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