В Австралии «Голд-Кост Санз» победили «GWS Джайентс» со счётом 9.8 (62) — 7.11 (53) в заключительном матче регулярного сезона AFLW, однако не смогли подняться в четвёрку лучших команд. После игры в Хенсон-Парке «Санз» отстали от «Карлтона», занявшего четвёртое место, на 0,2 процентного пункта.

Победы оказалось недостаточно

«Голд-Косту» была нужна убедительная победа, чтобы улучшить свой процентный показатель и обойти «Карлтон». Накануне «Карлтон» обыграл «Брисбен». Несмотря на девятую победу в сезоне, «Санз» не получили двойной шанс в финальной серии.

В первой половине встречи «Санз» превосходили соперниц в игре в центре поля и у остановок мяча. Чарли Роуботтом и Люси Сингл сделали по пять выигранных розыгрышей. Однако в третьей четверти «Джайентс» активизировались: они превзошли соперниц по владениям мячом 68:46, реализовали восемь из 10 входов в 50-метровую зону, не позволили «Санз» набрать очки и перед заключительным отрезком вели с преимуществом в 11 очков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роуботтом вернула команду вперёд

В заключительной четверти Роуботтом помогла «Санз» отыграться, а её гол в конце матча вывел команду вперёд. Она завершила игру с 33 владениями мячом, двумя голами и 12 выигранными розыгрышами. После матча Роуботтом сказала, что команда довольна четырьмя очками за победу, но хотела финишировать четвёртой.

По данным ABC News Australia, этот матч стал последним в карьере Алисии Евы и Изабель Хантингтон в составе «Джайентс». Ева была одной из первых игрокок AFLW 10 лет назад в составе «Коллингвуда» и пять лет была капитанкой «Джайентс». Карьеру Хантингтон, первого номера драфта и игрока символической сборной All-Australian, осложнили три травмы передней крестообразной связки.

Читай нас в