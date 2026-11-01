W Australii Gold Coast Suns pokonały GWS Giants 9.8 (62) — 7.11 (53) w ostatnim meczu sezonu zasadniczego AFLW, ale nie zdołały awansować do czołowej czwórki. Po spotkaniu na Henson Park Suns straciły 0,2 punktu procentowego do Carltonu, który zajął czwarte miejsce.

Zwycięstwo nie wystarczyło

Gold Coast potrzebowało przekonującej wygranej, aby poprawić swój wskaźnik procentowy i wyprzedzić Carlton. Dzień wcześniej Carlton pokonał Brisbane. Pomimo dziewiątego zwycięstwa w sezonie Suns nie zapewniły sobie podwójnej szansy w serii finałowej.

W pierwszej połowie Suns miały przewagę nad rywalkami w środku pola i przy wznowieniach gry. Charlie Rowbottom i Lucy Single zanotowały po pięć wygranych rozegrań. Jednak w trzeciej kwarcie Giants zwiększyły aktywność: wyprzedziły rywalki pod względem posiadania piłki 68:46, wykorzystały osiem z 10 wejść w 50-metrową strefę, nie pozwoliły Suns zdobyć punktów i przed ostatnią częścią prowadziły 11 punktami.

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Rowbottom ponownie wyprowadziła zespół na prowadzenie

W ostatniej kwarcie Rowbottom pomogła Suns odrobić straty, a jej gol pod koniec meczu wyprowadził zespół na prowadzenie. Zakończyła spotkanie z 33 posiadaniami piłki, dwoma golami i 12 wygranymi rozegraniami. Po meczu Rowbottom powiedziała, że zespół jest zadowolony z czterech punktów za zwycięstwo, ale chciał zakończyć rozgrywki na czwartym miejscu.

Według ABC News Australia, mecz był ostatnim w karierze Alicii Evy i Isabel Huntington w Giants. Eva była jedną z pierwszych zawodniczek AFLW 10 lat temu w barwach Collingwood i przez pięć lat pełniła funkcję kapitanki Giants. Karierę Huntington, numeru jeden draftu i zawodniczki symbolicznej drużyny All-Australian, skomplikowały trzy urazy więzadła krzyżowego przedniego.

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