Жокей Раян Мур рекордно вшосте виграв Breeders' Cup Turf — BBC Sport

Англійський жокей Раян Мур на коні Benvenuto Cellini рекордний шостий раз переміг у Breeders' Cup Turf на іподромі Кінленд у штаті Кентуккі, США. У забігу з призовим фондом £3,7 млн ($5 млн) він випередив на три чверті корпусу Джеймса Дойла на Map Of Stars, який посів друге місце, повідомляє BBC Sport.

Восьма перемога О'Браєна

Третім фінішував Diamond Necklace — ще один кінь ірландського тренера Ейдана О'Браєна. Для О'Браєна це стала рекордна восьма перемога у Breeders' Cup Turf. Перед стартом Benvenuto Cellini був фаворитом із коефіцієнтом 3-1.

О'Браєн відзначив клас Benvenuto Cellini та дії Мура на дистанції. За його словами, жокей зберігав спокій, на початку дозволив суперникам вийти вперед, а потім точно виконав вирішальний ривок. Мур обрав Benvenuto Cellini замість свого партнера по стайні Diamond Necklace, який раніше посів третє місце в Prix de l'Arc de Triomphe.

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Перемога Sovereignty у Classic

У Breeders' Cup Classic переміг чотирирічний Sovereignty під сідлом венесуельського жокея Хуніора Альварадо. Коня тренує американець Білл Мотт. Торік Sovereignty не виступив через гарячку, а цього разу випередив, зокрема, японського Forever Young, який претендував на другу поспіль перемогу, але фінішував п'ятим.

Альварадо назвав перемогу із Sovereignty видовищною та подякував команді Godolphin за можливість продовжити тренування коня. Мати Benvenuto Cellini — Newspaperofrecord — також вигравала Breeders' Cup у 2018 році.

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