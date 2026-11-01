Golden State Valkyries pokonały Atlanta Dream 68:63 w siódmym meczu finałowej serii WNBA w San Francisco w USA i po raz pierwszy zostały mistrzyniami ligi. Zespół, który dołączył do WNBA w 2025 roku, zdobył tytuł w swoim drugim sezonie.

30 punktów Williams

Francuska koszykarka Gabby Williams zdobyła 30 punktów w decydującym meczu w hali Chase Center. Po przerwie zdobyła 28 z nich. Ponad dwie minuty przed końcem spotkania Williams trafiła za trzy punkty, co dało Valkyries prowadzenie, którego już nie oddały, informuje Anadolu Agency.

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Pierwszy siódmy mecz finału

Po pierwszej połowie Atlanta prowadziła 30:24. W trzeciej kwarcie Golden State odpowiedziało serią 21:14 i objęło prowadzenie przed ostatnimi 10 minutami. Kia Stokes zanotowała 13 zbiórek, a Veronica Burton wykorzystała dwa rzuty wolne pod koniec meczu, przypieczętowując zwycięstwo.

Valkyries wygrały serię finałową 4:3. Mecz ten był pierwszym siódmym spotkaniem w finałach WNBA po rozszerzeniu serii mistrzowskiej do formatu do czterech zwycięstw w 2025 roku. Atlanta Dream nie zdołały zdobyć swojego pierwszego tytułu.

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