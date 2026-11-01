Błąd Suzukiego dał Fulham remis z Aston Villą — Sky Sports

Aston Villa zremisowała z Fulham 1:1 w meczu Premier League na stadionie Villa Park 31 października. Gospodarze prowadzili po golu Nicolasa Jacksona, jednak bramkarz Zion Suzuki popełnił błąd po rzucie rożnym Alexa Iwobiego i strzelił gola samobójczego.

Niewykorzystany karny i gol Jacksona

W 15. minucie Aston Villa otrzymała rzut karny: po analizie sytuacji sędzia odgwizdał zagranie ręką Sandera Berge w polu karnym. John McGinn trafił w poprzeczkę.

Wkrótce potem Suzuki uratował swoją drużynę po kontrataku Fulham, jedną ręką przenosząc strzał Oscara Bobba nad poprzeczką. W 39. minucie gospodarze w końcu otworzyli wynik: błąd Timothy'ego Castagne'a pozwolił Yohanowi Manzambiemu wyprowadzić Jacksona na pozycję strzelecką. Napastnik minął obrońców i uderzył obok Bernda Leno. Dla Jacksona był to ósmy gol w 10 meczach, informuje Sky Sports.

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Decydujący błąd bramkarza

W drugiej połowie Leno obronił piłkę po tym, jak Victor Lindelof skierował w bramkę strzał Iana Maatsena. Suzuki nie pozwolił Gonzalo Garcii zamknąć podania Matty'ego Casha, a później sparował strzał głową Iwobiego z bliskiej odległości.

Jednak po dośrodkowaniu Iwobiego z rzutu rożnego bramkarz Aston Villi nie utrzymał piłki, która prześlizgnęła się między jego rękami i przekroczyła linię bramkową. Pod koniec meczu Suzuki obronił strzał Antonee Robinsona, a Pau Torres nie trafił głową z dogodnej pozycji. Drużyny zakończyły mecz z jednym punktem każda.

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