14-летний пауэрлифтер Андре Смит из Ист-Лондона в ЮАР побил мировой рекорд в своей возрастной категории в жиме лёжа. Подросток выжал 122,5 кг.

Рекордный жим

О достижении спортсмена сообщает TimesLIVE. В подписи к фотографии издание отмечает, что Смит установил мировой рекорд в своей возрастной категории, выполнив жим лёжа со штангой весом 122,5 кг.

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Материал озаглавлен о братьях и сёстрах из города, известного как KuGompo City. В подзаголовке TimesLIVE говорится о подростках, которые достигают успехов в пауэрлифтинге благодаря жиму лёжа. В дополнительном описании публикации их называют подростками из Ист-Лондона.

Публикация TimesLIVE

Статью подготовила старшая журналистка TimesLIVE Гилл Гиффорд. Издание опубликовало её 1 ноября 2026 года. В доступном описании материала отдельно подчёркивается рекордный результат Андре Смита.

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