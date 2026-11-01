14-letni trójboista siłowy Andre Smith z East London w Republice Południowej Afryki pobił rekord świata w swojej kategorii wiekowej w wyciskaniu leżąc. Nastolatek wycisnął 122,5 kg.

Rekordowe wyciskanie

O osiągnięciu sportowca informuje TimesLIVE. W podpisie pod zdjęciem wydanie zaznacza, że Smith ustanowił rekord świata w swojej kategorii wiekowej, wykonując wyciskanie leżąc ze sztangą ważącą 122,5 kg.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Materiał ma tytuł o rodzeństwie z miasta znanego jako KuGompo City. W podtytule TimesLIVE mowa o nastolatkach, którzy osiągają sukcesy w trójboju siłowym dzięki wyciskaniu leżąc. W dodatkowym opisie publikacji nazwano ich nastolatkami z East London.

Publikacja TimesLIVE

Artykuł przygotowała starsza dziennikarka TimesLIVE Gill Gifford. Wydanie opublikowało go 1 listopada 2026 roku. W dostępnym opisie materiału osobno podkreślono rekordowy wynik Andre Smitha.

Czytaj nas na