亚历山大·乌西克的顾问谢尔盖·拉平表示，这位乌克兰拳手正在考虑于2027年重返次重量级。该计划包括争夺次重量级空缺头衔的比赛，随后与美国拳手大卫·贝纳维德斯进行统一金腰带的对决，BBC体育报道。

2027年的计划

拉平表示，乌西克希望以在这个此前已集齐所有主要头衔的级别成为无可争议冠军的身份结束职业生涯。这名顾问称2027年为拳手职业生涯的“最终篇章”。

拉平说，乌西克打算在2027年回归次重量级，并再次成为无可争议冠军。球队起初考虑进行一场争夺空缺金腰带的头衔赛，之后希望安排与贝纳维德斯的比赛，以统一所有头衔。

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该级别的头衔形势

乌西克在次重量级进行了16场比赛并成为无可争议冠军，随后于2019年升入重量级。在那里，他两次成为无可争议冠军，并将不败纪录延续至25场比赛。

29岁的贝纳维德斯赢得了全部32场职业比赛。他拥有次重量级WBO和WBA头衔，并将于12月5日与波兰拳手米哈乌·切希拉克争夺WBC金腰带。IBF头衔处于空缺状态，此前杰伊·奥佩泰亚于3月被剥夺该金腰带。

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