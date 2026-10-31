Doradca Ołeksandra Usyka, Serhij Łapin, powiedział, że ukraiński bokser rozważa powrót do wagi junior ciężkiej w 2027 roku. Plan zakłada walkę o wakujący tytuł w tej kategorii, a następnie pojedynek o unifikację pasów z Amerykaninem Davidem Benavidezem, informuje BBC Sport.

Plany na 2027 rok

Według Łapina Usyk chce zakończyć karierę jako niekwestionowany mistrz w dywizji, w której wcześniej zdobył już wszystkie najważniejsze tytuły. Doradca nazwał 2027 rok „ostatnim rozdziałem” kariery boksera.

Łapin powiedział, że Usyk zamierza wrócić do wagi junior ciężkiej w 2027 roku i ponownie zostać niekwestionowanym mistrzem. Początkowo zespół rozważa walkę o wakujący pas, a następnie chce zorganizować pojedynek z Benavidezem o unifikację wszystkich tytułów.

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Sytuacja tytułowa w dywizji

Usyk stoczył 16 walk w wadze junior ciężkiej i został niekwestionowanym mistrzem, po czym w 2019 roku przeszedł do wagi ciężkiej. Tam dwukrotnie zdobywał status niekwestionowanego mistrza i przedłużył serię bez porażki do 25 pojedynków.

29-letni Benavidez wygrał wszystkie 32 zawodowe walki. Posiada tytuły WBO i WBA w wadze junior ciężkiej, a 5 grudnia ma zmierzyć się z Polakiem Michałem Cieślakiem o pas WBC. Tytuł IBF pozostaje wakujący po tym, jak w marcu Jai Opetaię pozbawiono pasa.

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