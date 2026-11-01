FC Porto pokonało u siebie Estoril 4:0 w 10. kolejce mistrzostw Portugalii. Zespół Francesco Farioliego odniósł dziesiąte z rzędu zwycięstwo w lidze i zachował komplet wygranych od początku sezonu. Oscar Pietuszewski nie znalazł się w kadrze na mecz, informuje Interia Sport.

Gol już w czwartej minucie

Gospodarze otworzyli wynik w czwartej minucie za sprawą Victora Froholdta. Przed przerwą Porto miało jeszcze kilka okazji, by powiększyć przewagę, jednak pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0.

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Trzy gole po przerwie

W drugiej połowie Porto zdobyło jeszcze trzy bramki. W 64. minucie Borja Sainz wykorzystał podanie Gabri Veigi. W 70. minucie Andre Silva podwyższył na 3:0, a cztery minuty później Veiga sam wpisał się na listę strzelców, ustalając końcowy wynik.

Przed meczem z Estorilem Porto miało 27 punktów po dziewięciu kolejkach i wyprzedzało Benfikę o pięć punktów. Zwycięstwo 4:0 było najwyższą wygraną zespołu Farioliego w obecnych rozgrywkach ligowych.

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