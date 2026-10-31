Советник Александра Усика Сергей Лапин заявил, что украинский боксёр рассматривает возвращение в первый тяжёлый вес в 2027 году. План предусматривает бой за вакантный титул в крузервейте, а затем — поединок за объединение поясов с американцем Дэвидом Бенавидесом, сообщает BBC Sport.

Планы на 2027 год

По словам Лапина, Усик стремится завершить карьеру абсолютным чемпионом в дивизионе, где ранее уже собрал все основные титулы. Советник назвал 2027 год «финальной главой» карьеры боксёра.

Лапин сказал, что Усик намерен вернуться в крузервейт в 2027 году и вновь стать абсолютным чемпионом. Сначала команда рассматривает титульный поединок за вакантный пояс, после чего хочет организовать бой с Бенавидесом за объединение всех титулов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Титульная ситуация в дивизионе

Усик провёл в крузервейте 16 боёв и стал абсолютным чемпионом, после чего в 2019 году перешёл в тяжёлый вес. Там он дважды завоёвывал статус абсолютного чемпиона и продлил беспроигрышную серию до 25 поединков.

29-летний Бенавидес выиграл все 32 профессиональных боя. Он владеет титулами WBO и WBA в крузервейте и 5 декабря должен провести бой с поляком Михалом Цесляком за пояс WBC. Титул IBF вакантен после того, как в марте Джая Опетаю лишили пояса.

Читай нас в