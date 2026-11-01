31 października Barcelona rozgromiła Deportivo Alavés 6:1 na Camp Nou w Hiszpanii w meczu 11. kolejki La Ligi. Dzięki temu zwycięstwu zespół Hansiego Flicka wrócił na pierwsze miejsce w tabeli, informuje Interia Sport.

Cztery gole przed przerwą

Gospodarze otworzyli wynik już w ósmej minucie: Raphinha wykończył akcję po podaniu Fermína Lópeza. W 23. minucie trafił sam López, który otrzymał podanie od Lamina Yamala i uderzył z ostrego kąta.

Przed przerwą Barcelona zdobyła jeszcze dwie bramki. W 41. minucie Raphinha skompletował dublet, korzystając z podania Fermína Lópeza. W doliczonym czasie pierwszej połowy Yamal strzałem z dystansu ustalił wynik na 4:0 po podaniu João Cancelo.

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Dublet Yamala i gol Gordona

W 64. minucie Yamal zdobył drugą bramkę w meczu. Arbiter początkowo odgwizdał spalonego, jednak po analizie VAR zmienił decyzję i uznał gola. W 81. minucie szóstą bramkę dla Katalończyków zdobył Anthony Gordon, który wszedł z ławki rezerwowych.

Alavés odpowiedział w 84. minucie: Mariano Díaz przechwycił piłkę po stracie Rodriego w środku pola, wyprzedził Gerarda Martína i pokonał Joana Garcíę. Według źródła Barcelona posiadała piłkę przez 74% czasu gry i oddała 13 strzałów wobec siedmiu rywali.

Przed spotkaniem z Alavésem kataloński klub poniósł dwie porażki: 2:4 z PSG w Lidze Mistrzów oraz 1:2 z Realem Madryt w El Clásico. W przyszłym tygodniu Barcelona ma zagrać z Aston Villą w Lidze Mistrzów, a następnie z Atlético w mistrzostwach Hiszpanii.

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