Kierowca Lewis Hamilton zdobył pierwsze pole position w barwach Ferrari w kwalifikacjach do Grand Prix Meksyku w Meksyku. Siedmiokrotny mistrz świata wyprzedził kierowcę Mercedesa George'a Russella o 0,009 sekundy, informuje BBC Sport.

Pierwsze pole position od ponad trzech lat

Dla Hamiltona jest to pierwsze pole position od Grand Prix Węgier 2023 roku — od tamtej pory minęły trzy lata i trzy miesiące. Hamilton i Russell wcześnie wyjechali na pierwsze próby w finałowym segmencie kwalifikacji. Następnie obserwowali, jak rywale próbowali, ale nie zdołali ich pokonać.

Zespołowy kolega Hamiltona Charles Leclerc stracił do niego 0,119 sekundy. Max Verstappen był najszybszy po dwóch sektorach swojego okrążenia i walczył o pole position, jednak zablokował koła w nawrocie na stadionowej części toru i zepsuł swoją próbę.

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Antonelli wystartuje z czwartego miejsca

Kimi Antonelli zakwalifikował się na piątym miejscu — za Leclerkiem i Verstappenem. Włoch rozpocznie jednak wyścig z czwartej pozycji z powodu kary dla Verstappena, polegającej na przesunięciu o jedno miejsce na starcie.

Antonelli może zapewnić sobie tytuł mistrza świata w niedzielnym wyścigu. Zapobiec temu mogą jedynie zwycięstwo Russella przy finiszu Antonellego poniżej dziewiątego miejsca albo zwycięstwo Hamiltona pod warunkiem, że Włoch nie zdobędzie punktów.

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