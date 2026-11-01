Пилот Льюис Хэмилтон завоевал первую поул-позицию в составе Ferrari в квалификации Гран-при Мехико в Мексике. Семикратный чемпион мира опередил гонщика Mercedes Джорджа Расселла на 0,009 секунды, сообщает BBC Sport.

Первый поул за более чем три года

Для Хэмилтона это первый поул с Гран-при Венгрии 2023 года — с тех пор прошло три года и три месяца. Хэмилтон и Расселл рано выехали на первые попытки в финальном сегменте квалификации. После этого они наблюдали, как соперники пытались, но не смогли их превзойти.

Напарник Хэмилтона Шарль Леклер уступил ему 0,119 секунды. Макс Ферстаппен был самым быстрым после двух секторов своего круга и претендовал на поул, однако заблокировал колёса в шпильке на стадионной части трассы и испортил попытку.

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Антонелли стартует четвёртым

Кими Антонелли квалифицировался пятым — позади Леклера и Ферстаппена. При этом итальянец начнёт гонку с четвёртой позиции из-за штрафа Ферстаппена с потерей одного места на старте.

Антонелли может оформить титул чемпиона мира в воскресной гонке. Помешать этому могут лишь победа Расселла при финише Антонелли ниже девятого места или победа Хэмилтона при условии, что итальянец не наберёт очков.

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