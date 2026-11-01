«Стормерс» разгромили «Ольстер» и вышли в топ-4 URC — TimesLIVE

Регбийный клуб «Стормерс» 31 октября разгромил «Ольстер» в матче United Rugby Championship на стадионе Cape Town Stadium в Кейптауне, ЮАР, и обеспечил себе место в топ-4 турнира, сообщает TimesLIVE.

Матч в Кейптауне

Поединок состоялся 31 октября. В подписи к фотографии TimesLIVE отмечает, что игрока «Стормерс» Сибусисо Сенатлу во время игры атаковали регбисты «Ольстера» Мартин Молони и Генри Уокер. Сенатла представлял «Стормерс», а Молони и Уокер — «Ольстер». Фотография сделана на Cape Town Stadium.

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Оценка игры «Ольстера»

Колумнист TimesLIVE Марк Киоэйн написал, что «Ольстер» оказывал достойное сопротивление, однако не имел достаточного качества в заявке из 23 игроков, чтобы оставаться более чем конкурентоспособным в течение часа. Это оценка автора колонки относительно хода встречи.

Материал TimesLIVE опубликован 1 ноября 2026 года после матча в Кейптауне.

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