Stormers大胜Ulster，跻身URC前四——TimesLIVE

据TimesLIVE报道，橄榄球俱乐部Stormers于10月31日在南非开普敦的Cape Town Stadium举行的United Rugby Championship比赛中大胜Ulster，锁定了该赛事前四席位。

开普敦的比赛

比赛于10月31日举行。TimesLIVE在图片说明中指出，Stormers球员Sibusiso Senatla在比赛中遭到Ulster橄榄球运动员Martin Molony和Henry Walker的攻击。Senatla代表Stormers，Molony和Walker则代表Ulster。照片拍摄于Cape Town Stadium。

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对Ulster表现的评价

TimesLIVE专栏作者Mark Keohane写道，Ulster进行了顽强抵抗，但其23人比赛名单的实力不足，无法在一个小时内保持不止于具有竞争力的表现。这是该专栏作者对比赛进程的评价。

TimesLIVE的这篇报道于2026年11月1日、开普敦比赛结束后发布。

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