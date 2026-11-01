Klub rugby Stormers 31 października rozgromił Ulster w meczu United Rugby Championship na stadionie Cape Town Stadium w Kapsztadzie w RPA i zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce turnieju, informuje TimesLIVE.

Mecz w Kapsztadzie

Spotkanie odbyło się 31 października. W podpisie pod zdjęciem TimesLIVE zaznacza, że zawodnik Stormers Sibusiso Senatla był podczas gry atakowany przez rugbystów Ulsteru Martina Molony’ego i Henry’ego Walkera. Senatla reprezentował Stormers, a Molony i Walker — Ulster. Zdjęcie wykonano na Cape Town Stadium.

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Ocena gry Ulsteru

Publicysta TimesLIVE Mark Keohane napisał, że Ulster stawiał godny opór, lecz nie miał wystarczającej jakości w 23-osobowym składzie meczowym, aby przez godzinę pozostawać czymś więcej niż konkurencyjnym. Jest to ocena autora felietonu dotycząca przebiegu spotkania.

Materiał TimesLIVE opublikowano 1 listopada 2026 roku po meczu w Kapsztadzie.

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