Стормерс розгромили Ольстер і вийшли до топ-4 URC — TimesLIVE

Регбійний клуб «Стормерс» 31 жовтня розгромив «Ольстер» у матчі United Rugby Championship на стадіоні Cape Town Stadium у Кейптауні, ПАР, та забезпечив собі місце в топ-4 турніру, повідомляє TimesLIVE.

Матч у Кейптауні

Поєдинок відбувся 31 жовтня. У підписі до фото TimesLIVE зазначає, що гравця «Стормерс» Сіабело Сенатлу під час гри атакували регбісти «Ольстера» Мартін Молоні та Генрі Вокер. Сенатла представляв «Стормерс», а Молоні та Вокер — «Ольстер». Фото зроблено на Cape Town Stadium.

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Оцінка гри Ольстера

Колумніст TimesLIVE Марк Кіохейн написав, що «Ольстер» чинив гідний опір, проте не мав достатньої якості у матчевій заявці з 23 гравців, аби залишатися більш ніж конкурентним протягом години. Це є оцінкою автора колонки щодо перебігу зустрічі.

Матеріал TimesLIVE опубліковано 1 листопада 2026 року після матчу в Кейптауні.

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