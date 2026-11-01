+8° Киев +7° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.51 € 50.88 zł 11.53
$ 45.51 € 50.88 zł 11.53
+8° Киев +7° Варшава +16° Вашингтон
Новости Спорт и красота

Тренер Питсо Мосимане втянут в спор о комиссии на $75 тысяч — TimesLIVE

UA.NEWS 01 Ноября 2026 00:13
Тренер Питсо Мосимане втянут в спор о комиссии на $75 тысяч — TimesLIVE

Главный тренер сборной Bafana Bafana Питсо Мосимане оказался в центре спора о комиссионном вознаграждении в размере 1,25 млн рэндов. Как сообщает TimesLIVE, спор связан с переходом Мосимане в иранский футбольный клуб Esteghlal. В заголовке издания сумма претензии оценена примерно в 75 тысяч долларов.

Требование агента

Футбольный агент Хамед Гадири требует предоставить материалы дела и банковские выписки в рамках претензии на 1,25 млн рэндов. TimesLIVE характеризует это как спор о комиссии, а требование документов — как часть этой претензии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участники спора

В спор также вовлечена компания спортивного менеджмента, которой руководит жена тренера Мойра Тлагале. В подписи к фото издание отмечает, что разногласия касаются агента, Мосимане и этой компании.

Читай нас в
Загружай наше приложение