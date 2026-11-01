Главный тренер сборной Bafana Bafana Питсо Мосимане оказался в центре спора о комиссионном вознаграждении в размере 1,25 млн рэндов. Как сообщает TimesLIVE, спор связан с переходом Мосимане в иранский футбольный клуб Esteghlal. В заголовке издания сумма претензии оценена примерно в 75 тысяч долларов.

Требование агента

Футбольный агент Хамед Гадири требует предоставить материалы дела и банковские выписки в рамках претензии на 1,25 млн рэндов. TimesLIVE характеризует это как спор о комиссии, а требование документов — как часть этой претензии.

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Участники спора

В спор также вовлечена компания спортивного менеджмента, которой руководит жена тренера Мойра Тлагале. В подписи к фото издание отмечает, что разногласия касаются агента, Мосимане и этой компании.

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