Główny trener reprezentacji Bafana Bafana, Pitso Mosimane, znalazł się w centrum sporu dotyczącego prowizji w wysokości 1,25 mln randów. Jak informuje TimesLIVE, spór jest związany z przejściem Mosimane do irańskiego klubu piłkarskiego Esteghlal. W nagłówku publikacji kwotę roszczenia oszacowano na około 75 tys. dolarów.

Roszczenie agenta

Agent piłkarski Hamed Ghadiri domaga się udostępnienia akt sprawy i wyciągów bankowych w ramach roszczenia na 1,25 mln randów. TimesLIVE określa to jako spór o prowizję, a żądanie dokumentów jako część tego roszczenia.

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Strony sporu

W spór zaangażowana jest również firma zarządzająca sportem, prowadzona przez żonę trenera, Moirę Tlagale. W podpisie pod zdjęciem publikacja wskazuje, że spór dotyczy agenta, Mosimane i tej firmy.

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