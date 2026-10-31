在波兰贝乌哈图夫，阿鲁龙CMC扎维尔切瓦尔塔在一场TAURON联赛比赛中以3比0击败PGE GiEK贝乌哈图夫斯克拉。卫冕波兰冠军以25比16、25比21和25比16赢下各局，并至少在数小时内登上积分榜首位。

赛前，斯克拉是赛季开局阶段的一大惊喜：球队赢下了前三场比赛，其中包括对阵PGE华沙项目队和GKS卡托维兹的比赛。与此同时，瓦尔塔在波兰超级杯比赛失利后，战胜了华沙项目队。

瓦尔塔阵容保持不变

主教练米哈乌·维尼亚尔斯基派出了与此前对阵PGE项目队一役相同的首发阵容。卡米尔·雷赫利茨基出任进攻手，米沃什·兹尼什乔乌担任副攻。Interia Sport称，在尼古拉·格尔比奇执教的国家队中属于球星的巴尔特沃梅伊·博翁季和雅库布·科哈诺夫斯基留在替补席。

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首局中，瓦尔塔逐渐拉开比分，进攻效率达到77%。托马什·福尔纳尔在该局的全部7次进攻都成功得分。主队在阿兰·索萨第二次发球直接得分后缩小了分差，但未能阻止对手。

福尔纳尔当选比赛MVP

第二局中，斯克拉将比分追至10比10，但瓦尔塔再次取得领先。雷赫利茨基完成一次单人拦网，比赛末段客队扩大优势，以25比21获胜。第三局中，斯克拉开局以6比5领先，但在阿伦·拉塞尔发球直接得分后，瓦尔塔再次取得两分优势。

二传米格尔·塔瓦雷斯在反击中采用了精彩的处理方式，马特乌什·别涅克从中受益。福尔纳尔获得本场最佳球员奖，他拿下13分，Interia Sport报道。

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