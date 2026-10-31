В Белхатуве, Польша, «Алурон CMC Варта Заверце» обыграла «ПГЕ ГиЕК Скру Белхатув» со счётом 3:0 в матче TAURON Лиги. Действующие чемпионы Польши выиграли партии 25:16, 25:21 и 25:16 и как минимум на несколько часов стали лидерами турнирной таблицы.

Перед матчем «Скра» была одним из открытий старта сезона: команда выиграла первые три матча, в том числе у «ПГЕ Проекта Варшава» и ГКС «Катовице». В то же время «Варта» после поражения в матче за Суперкубок Польши одержала победу над варшавским «Проектом».

Состав «Варты» остался без изменений

Тренер Михал Винярский выставил тот же стартовый состав, что и в предыдущей игре с «ПГЕ Проектом». В атаке сыграл Камиль Рыхлицкий, а на позиции центрального блокирующего — Милош Знищол. Бартломей Болондзь и Якуб Кохановский, которых Interia Sport называет звёздами сборной под руководством Николы Грбича, остались в резерве.

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В первой партии «Варта» постепенно оторвалась в счёте, а её эффективность в атаке составила 77%. Томаш Форналь реализовал все семь атак в этом сете. Хозяева сократили отставание после второго эйса Алана Соузы, однако не смогли остановить соперника.

Форналь стал MVP матча

Во втором сете «Скра» сравняла счёт — 10:10, однако «Варта» снова вышла вперёд. Рыхлицкий отметился одиночным блоком, а в конце партии гости увеличили преимущество и победили 25:21. В третьем сете «Скра» в начале повела 6:5, но после эйса Аарона Расселла «Варта» вновь получила преимущество в два очка.

Связующий Мигел Тавареш использовал эффектные решения в контратаках, чем воспользовался Матеуш Бенек. Награду лучшему игроку встречи получил Форналь, набравший 13 очков, сообщает Interia Sport.

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