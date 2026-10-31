W Bełchatowie w Polsce Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0 w meczu TAURON Ligi. Aktualni mistrzowie Polski wygrali sety 25:16, 25:21 i 25:16 i przynajmniej na kilka godzin zostali liderami tabeli.

Przed meczem Skra była jednym z odkryć początku sezonu: zespół wygrał pierwsze trzy spotkania, w tym z PGE Projektem Warszawa i GKS Katowice. Jednocześnie Warta po porażce w meczu o Superpuchar Polski odniosła zwycięstwo nad warszawskim Projektem.

Skład Warty pozostał bez zmian

Trener Michał Winiarski wystawił ten sam wyjściowy skład co w poprzednim meczu z PGE Projektem. W ataku zagrał Kamil Rychlicki, a na pozycji środkowego Miłosz Zniszczoł. Bartłomiej Bołądź i Jakub Kochanowski, których Interia Sport nazywa gwiazdami reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia, pozostali w rezerwie.

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W pierwszym secie Warta stopniowo odskakiwała rywalom, a jej skuteczność w ataku wyniosła 77%. Tomasz Fornal wykorzystał wszystkie siedem ataków w tej partii. Gospodarze zmniejszyli stratę po drugim asie Alana Souzy, ale nie zdołali zatrzymać rywala.

Fornal został MVP meczu

W drugim secie Skra wyrównała na 10:10, jednak Warta ponownie wyszła na prowadzenie. Rychlicki zaliczył pojedynczy blok, a pod koniec partii goście powiększyli przewagę i wygrali 25:21. W trzecim secie Skra na początku objęła prowadzenie 6:5, lecz po asie Aarona Russella Warta ponownie uzyskała przewagę dwóch punktów.

Rozgrywający Miguel Tavares stosował efektowne rozwiązania w kontratakach, z czego skorzystał Mateusz Bieniek. Nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania otrzymał Fornal, który zdobył 13 punktów, informuje Interia Sport.

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