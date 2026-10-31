在波兰波兹南，莱赫在波兰足球甲级联赛第13轮比赛中以3比1击败克拉科夫维斯瓦。上半场双方均未进球，主队在十分钟内连入三球，而比赛末段，客队前锋安赫尔·罗达多罚失点球。

下半场进球

上半场以0比0结束，不过莱赫最活跃的球员是帕特里克·瓦勒马克：截至第34分钟，他已完成七次射门，其中一次击中门柱。波兹南队在第54分钟打破僵局——安东尼·科祖巴尔接莱奥·本特松的传球破门。

维斯瓦很快扳平比分：第56分钟，雅库布·克日扎诺夫斯基头球完成弗雷德里科·杜阿尔特的传中。不过仅过一分钟，瓦勒马克再次帮助莱赫取得领先，第64分钟，扬尼克·阿涅罗锁定最终比分。这是阿涅罗连续第三场联赛取得进球。

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罚失点球

第78分钟，裁判帕维尔·拉茨科夫斯基在观看VAR后，因克日扎诺夫斯基与科祖巴尔相关的一次事件判给维斯瓦点球。罗达多未能抓住缩小差距的机会——他的点球未能命中。

据Interia Sport报道，莱赫射门19次，对手为17次，控球率为52%。波兹南队有8次射正，而维斯瓦有3次。

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