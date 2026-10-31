Лех переміг Віслу 3:1 у матчі Екстракляси — Interia Sport

У Познані, Польща, «Лех» переміг «Віслу» з Кракова з рахунком 3:1 у матчі 13-го туру Екстракляси. Після безгольової першої половини зустрічі господарі тричі відзначилися впродовж десяти хвилин, а наприкінці матчу форвард гостей Анхель Родадо не реалізував пенальті.

Голи після перерви

Перший тайм завершився з рахунком 0:0, хоча найактивнішим гравцем «Леха» був Патрік Валемарк: до 34-ї хвилини він завдав семи ударів, зокрема влучив у штангу. Команда з Познані відкрила рахунок на 54-й хвилині — Антоні Козубал забив після передачі Лео Бенгтссона.

«Вісла» швидко відігралася: на 56-й хвилині Якуб Кшижановський головою завершив подачу Фредеріко Дуарте. Однак уже за хвилину Валемарк знову вивів «Лех» уперед, а на 64-й хвилині Яннік Агнеро встановив остаточний рахунок. Для Агнеро це був третій поспіль матч у лізі з голом.

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Нереалізований пенальті

На 78-й хвилині арбітр Павел Рачковський після перегляду VAR призначив пенальті у ворота «Леха» за епізод за участю Кшижановського та Козубала. Родадо не зміг скористатися шансом скоротити відставання — його удар із позначки виявився невдалим.

За даними Interia Sport, «Лех» завдав 19 ударів проти 17 у суперника та мав 52% володіння м’ячем. Познанська команда пробила у площину воріт вісім разів, тоді як «Вісла» — тричі.

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