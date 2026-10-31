W Poznaniu w Polsce Lech pokonał Wisłę Kraków 3:1 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Po bezbramkowej pierwszej połowie gospodarze trzykrotnie trafili do siatki w ciągu dziesięciu minut, a pod koniec spotkania napastnik gości Ángel Rodado nie wykorzystał rzutu karnego.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0, choć najaktywniejszym zawodnikiem Lecha był Patrik Wålemark: do 34. minuty oddał siedem strzałów, w tym jeden w słupek. Zespół z Poznania otworzył wynik w 54. minucie, gdy Antoni Kozubal zdobył bramkę po podaniu Leo Bengtssona.

Wisła szybko odpowiedziała: w 56. minucie Jakub Krzyżanowski głową wykończył dośrodkowanie Frederico Duarte. Jednak już minutę później Wålemark ponownie wyprowadził Lecha na prowadzenie, a w 64. minucie Yannick Agnero ustalił wynik spotkania. Dla Agnero był to trzeci z rzędu mecz ligowy z golem.

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Niewykorzystany rzut karny

W 78. minucie sędzia Paweł Raczkowski po analizie VAR podyktował rzut karny dla Wisły za zdarzenie z udziałem Krzyżanowskiego i Kozubala. Rodado nie zdołał wykorzystać szansy na zmniejszenie straty — jego strzał z jedenastu metrów był nieudany.

Według Interia Sport Lech oddał 19 strzałów wobec 17 rywala i miał 52% posiadania piłki. Poznańska drużyna osiem razy uderzała w światło bramki, podczas gdy Wisła — trzy razy.

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