В Познани, Польша, «Лех» обыграл краковскую «Вислу» со счетом 3:1 в матче 13-го тура Экстракласы. После безголевого первого тайма хозяева трижды отличились в течение десяти минут, а в конце матча форвард гостей Анхель Родадо не реализовал пенальти.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился со счетом 0:0, хотя самым активным игроком «Леха» был Патрик Валемарк: к 34-й минуте он нанес семь ударов, в том числе попал в штангу. Команда из Познани открыла счет на 54-й минуте — Антони Козубал забил после передачи Лео Бенгтссона.

«Висла» быстро отыгралась: на 56-й минуте Якуб Кшижановский головой завершил подачу Фредерико Дуарте. Однако уже через минуту Валемарк вновь вывел «Лех» вперед, а на 64-й минуте Янник Агнеро установил окончательный счет. Для Агнеро это был третий подряд матч в лиге с голом.

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Нереализованный пенальти

На 78-й минуте арбитр Павел Рачковский после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Леха» за эпизод с участием Кшижановского и Козубала. Родадо не смог воспользоваться шансом сократить отставание — его удар с точки оказался неудачным.

По данным Interia Sport, «Лех» нанес 19 ударов против 17 у соперника и владел мячом 52% времени. Познанская команда восемь раз пробила в створ ворот, тогда как «Висла» — трижды.

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